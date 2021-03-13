وصول 144 الف جرعة لقاح كوفيد – 19 من مرفق كوفاكس إلى الأردن

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جى بي سي نيوز :- وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، مساء الجمعة، طائرة قادمة من كوريا الجنوبية تحمل 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا المستجد، والتي تصل ضمن اللقاحات التي يوفرها مرفق كوفاكس.

وقدم الاتحاد الأوروبي قرابة 8 ملايين يورو لدعم شراء وزارة الصحة لقاحات كورونا من خلال مرفق كوفاكس، وتوقعت المنظمة وصول شحنة ثانية من لقاحات كورونا عبر مرفق كوفاكس إلى الأردن في نيسان/أبريل، وفق بيان لمنظمة الصحة العالمية.

وقال وزير الصحة نذير عبيدات في البيان، "نرى الآن نتائج الشراكة مع مرفق كوفاكس حيث يشارك الأردن كدولة ذاتية التمويل بالكامل. ويأتي هذا الإمداد في وقت مناسب جدًا لدعم جهودنا لتسريع برنامج التطعيم".