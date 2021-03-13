ماذا نعرف عن "نقص الأكسجين" الذي قتل مصابين بكورونا في الأردن؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

فُجِع الأردن، السبت، بـ 6 وفيات إثر نقص الأكسجين في مستشفى السلط الجديد الحكومي، غربي العاصمة عمّان، الذي يُعالج مرضى فيروس كورونا المُستجد، ما دفع وزير الصحة الأردني للاستقالة وفتح تحقيق لكشف مُلابسات الحادث وسط دعوات بمحاسبة المسؤولين.

وعمّت حالة من الهلع المستشفى بسبب الحادثة، تزامنًا مع تواجد أمني كثيف داخله بعد تجمع لعائلات مصابي كورونا قبالة المستشفى خشية على مرضاهم..

ماذا حدث؟

حدث انقطاع للأكسجين لمدة ساعة في مستشفى السلط بسبب نقص في خزانات الأكسجين، ما أدى إلى وقوع 6 وفيات، حسبما أكّد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات

وأضاف عبيدات في تصريحات للتلفزيون الأردني، السبت: "لا مُبرر للموت، وسيتم محاسبة المقصرين".

ولفت وزير الصحة الأردني إلى أن الأكسجين وصل للمستشفى بعد ساعة من الانقطاع وتفقد وجوده بكميات كافية، مؤكدًا عدم وجود مشكلة الآن في المستشفى.

وأشار إلى أن "هذه المشكلة ليست محصورة بمستشفى السلط وحسب، بل تعاني منها أحيانًا كافة مستشفيات العالم وتم التعامل معها"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

فيما أوضح مدير مستشفى السلط أن "الأكسجين نفد جراء الضغط، حيث يعالج (في المنشأة الطبية) نحو 180 مريضًا بـ كوفيد 19"، كما ذكرت وكالة "عمون".

تأخر الأكسجين لساعة ونصف

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الموردة للأكسجين في المستشفيات الحكومية بالأردن، رائد قعوار، أن المستشفى طلب تزويده بالأكسجين عند الساعة السابعة والنصف صباح السبت، فيما وصل الإمداد للمستشفى بعد ساعة ونصف (عند الساعة التاسعة صباحا تقريبًا).

وقال قعوار لـ"عمون" إن الشركة وردت طلبية لمستشفى السلط الخميس الماضي، وأبلغها قسم التوريد إنه سيحتاج إلى طلبية أخرى يوم الأحد، إلا أنهم لم يطلبوا تعديل موعد التوريد سوى في السابعة والنصف صباح السبت.

وأضاف، أنه في الأصل عندما يصل مستوى الأكسجين في الخزانات عند 40%، يطلب المستشفى التزويد، لكن على ما يبدو لم ينتبه أحد الى مستوى الاكسجين في الخزانات أمس الجمعة.

وأشار الى أن كمية استهلاك الاكسجين في مستشفى السلط الجديد كبيرة و"من الطبيعي أن يتم التوريد له بشكل يومي إذا تطلب الأمر"، مُشيرًا إلى وجود خزانين رئيسيين في المستشفى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الغازات الأردنية، أن وزارة الصحة على علم بكافة تفاصيل وضع الاكسجين في مستشفى السلط الجديد وكميات الاستهلاك.

ونفى قعوار أن تكون السيولة المالية سببا في تأخر المستشفى طلب توريد الأكسجين، موضحًا أن "الوزارة تسدد التزامات المستشفيات بموجب فواتير لاحقة".

استقالة وتحقيق فوري

إثر الحادث، أعلن وزير الصحة الأردني تقديم استقالته تحمّلًا "المسؤولية الأخلاقية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية المهندس صخر دودين، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من عبيدات تقديم استقالته. ونقلت وكالة أنباء "عمون" الأردنية عن مصدر إن الاستقالة "جاءت تلبية لأمر ملكي.

ووجّه الخصاونة بإجراء تحقيقفوري في الحادثة، مُشددًا على أنه سيكون أن "واضحًا وشفافًا وشاملًا"، وستعلن كل تفاصيله على الملأ.

وأكّد على ضرورة أن "يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".

وبيّن أنه طلب من رئيس المجلس القضائي الأردني إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وتوجه الملك عبدالله الثاني إلى مستشفى السلط الجديد، السبت، للوقوف على الحادث والإطلاع على آخر المُستجدات.

ويُباشر 3 مدعين عوام إجراءات التحقيق، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة جميع ملابسات الحادث.