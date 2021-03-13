بالأرقام في الذكرى الأولى .. هذه أعداد زوار المملكة والشرق الأوسط تحت وطأة كورونا

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تركيا والمغرب ومصر أكثر الدول خسارة

بعد مرور عام كامل على إعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا كشفت ارقام منظمة السياحة العالمية أن العام 2020 كان الأسوأ في تاريخ السياحة؛ إذ خسر قطاع السياحة العالمي المليارات من الدولارات جراء القيود التي فرضت على التنقل لوقف تفشي فيروس كورونا، ويمثل الرقم خسائر أكبر بـ11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009، وترجم تراجع تدفق السياح في العالم بنسبة 74 % مقارنة مع عام 2019.

وكشف الدكتور سعيد البطوطي أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي بجامعة فرانكفورت وعضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولجنة السفر الأوروبية والمستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية؛ الأرقام التى عكست تطور حركة السياحة الدولية في دول منطقة الشرق الأوسط ما بين عام 2019 (قبل الوباء) و عام 2020 وهو عام الجائحة:

المملكة العربية السعودية

زارها في عام 2019 ما يقارب 17.5 مليون سائح، وتقلص العدد في ظل الجائحة إلى 4.1 مليون زائر ؛ ومنهم المعتمرون والزوار.

تركيا

زارها في عام 2019 ما يقارب 51.2 مليون سائح، وخسرت بشكل هائل، وتراجعت الأعداد في عام 2020 إلى 15.9 مليون سائح.

الإمارات العربية المتحدة

كان إجمالي عدد السائحين في عام 2019، 16.7 ما يزيد على مليون سائح، وتراجع العدد بشكل كبير في عام 2020 إلى 5.5 مليون سائح.

مصر

زارها في عام 2019 ما يزيد على 13 مليون سائح، و تراجع العدد في عام 2020 إلى 3.6 مليون سائح فقط.

المغرب

كان عدد السياح في عام 2019 هو 12.9 مليون سائح، وتراجع العدد في عام 2020 إلى 2.7 مليون سائح فقط.

تونس

في عام 2019 كان إجمالي عدد السائحين 9.4 مليون سائح، وتراجع العدد في عام 2020 إلى 2 مليون سائح.

الأردن

في عام 2019 كان إجمالي عدد السائحين 4.5 مليون سائح، وتراجع العدد في عام 2020 إلى 917 ألف سائح.

البحرين

في عام 2019 كان إجمالي عدد السائحين 3.8 مليون سائح، تراجع العدد في عام 2020 إلى 833 ألف سائح.

سلطنة عمان

في عام 2019 كان إجمالي عدد السائحين 2.5 مليون سائح، تراجع العدد في عام 2020 إلى 675 ألف سائح.

الجزائر

في عام 2019 كان إجمالي عدد السائحين 2.4 مليون سائح، تراجع العدد في عام 2020 إلى 518 ألف سائح.

قطر

في عام 2019 كان إجمالي عدد السائحين 2.1 مليون سائح، تراجع العدد في عام 2020 إلى 646 ألف سائح.

لبنان

في عام 2019 كان إجمالي عدد السائحين 1.9 مليون سائح، تراجع العدد في عام 2020 إلى 541 ألف سائح.

فلسطين

في عام 2019 كان إجمالي عدد السائحين 688 ألف سائح، تراجع العدد في عام 2020 إلى 172 ألف سائح.