كاميرات بانورامية.. متحدث التنمية المحلية يكشف تفاصيل تطوير ميدان المحطة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل خطة تطوير ميدان المحطة في محافظة الإسكندرية.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم السبت، إن مخطط تطوير الميدان يعتمد على الاهتمام بجميع أجزائه عبر تصور يغير شكل الميدان بشكل جذري.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية: يشمل مخطط التطوير تغيير الهوية البصرية للميدان والاهتمام بالشكل البطلمي لمحطة الإسكندرية بما يخلق حالة تطوير متكاملة، فضلا عن تركيب كاميرات بانورامية للتصوير على مدار 24 ساعة بدقة عالية.

وتابع الدكتور خالد قاسم: هيتعمل مكان للناس تمشي فيه بحرية وأمان، وخارج المحطة سيتم إنشاء باكيات جراج لعدد 55 سيارة للناس بتكلفة.. أما مواقف الباصات والأتوبيسات لها حارات للمرور للمحافظة على انسيابية المرور والحفاظ على الشكل الجمالي لأهل الإسكندرية وزوارها.

ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول التطوير بتاريخ 31 يناير الماضي وبدأ العمل على أرض الواقع بالفعل كما أن العمل يسير بخطى متسارعة للانتهاء منه في التوقيتات المحددة أو قبلها.

وحول مصير الباعة الجائلين، أوضح الدكتور خالد قاسم، أن خطة التطوير تشمل نقلهم إلى سوق حضاري مجهز بشكل متكامل سيتم إقامته.