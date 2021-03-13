لتبادل الخبرات.. اتفاقية تعاون بين غرفة المنشآت والمعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة لمدة عامين لتبادل الخبرات لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظمات الأعمال وتنشيط السياحة الوافدة لعروس البحر الأحمر.

وبحسب بيان اليوم، وقع البرتوكول كل عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والدكتور هشام عزت سعد، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة بالبحر الأحمر، بحضور هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعلي كامل منصور، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس فرع الغرفة بشمال ووسط الدلتا ومحافطات القناة، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة.

ويهدف البروتوكول إلى استعانة واستفادة المعهد من خبرات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية المتقدمة في مجالات التنمية البشرية، بجانب استخدام أحدث نظام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في كافة المجالات والتخصصات خاصة وأن المعهد يهدف إلى تحقيق التميز من خلال دعم وتطوير الكوادر البشرية.

ويهدف الإتفاق أيضاً إلى رفع كفاءة منظمات الأعمال وزيادة السياحة بمحافظة (البحر الأحمر) وجميع محافظات مصر وبمساندة من قطاع المنشآت السياحية وفق برامج تدريب بالمنشآت السياحية وطبقاً لإمكانيات كل مطعم.

وتضمن الإتفاق، تفعيل دور المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة في عقد ندوات المشاركة المجتمعية بين ممثلي قطاع المنشآت السياحية في مختلف المحافظات وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد وخاصة محافظة البحر الأحمر لمعرفة أهم الموضوعات والمشكلات بشأن صناعة السياحة والعمل على حلها علميا وعمليا.

كما تضمن الاتفاق، عقد ندوات مشتركة بين المعهد والغرفة لنشر الوعي السياحي والتوعية بأهمية السياحة ومردودها على الاقتصاد المصرى وذلك بمقر المعهد أو غرفة المنشآت السياحية أو بالمنشآت التابعه لها، وإقامة المؤتمرات المشتركة بالتعاون فيما بين الطرفين سواء بمقر المعهد أو بمقر المنشآت التابعة لغرفة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بترتيب مسبق أو بأسعار متميزة تشجيعا لهذا النمط.

إلى جانب تمكين أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية وأعضاء الجمعية العمومية ومديري المنشآت السياحية بجميع محافظات مصر من إلقاء محاضرات نظرية للطلاب بدون مقابل.