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الله حاور الشيطان.. وزير الأوقاف السوداني: الحوار مبدأ خلقي قبل أن يكون إنسانيًّا

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الله حاور الشيطان.. وزير الأوقاف السوداني: الحوار مبدأ خلقي قبل أن يكون إنسانيًّا الله حاور الشيطان.. وزير الأوقاف السوداني: الحوار مبدأ خلقي قبل أن يكون إنسانيًّا

مصراوي Masrawy

01:28 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، إن السلام والسلم والأمان لا تأتي إلا في دول بها موائد للحوار.

وأضاف مفرح، خلال كلمته في المؤتمر الـ٣١ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات"، اليوم السبت، إن الإسلام مبدأه السلام والتعايش، وهي رسالة عالمية للعالم كله، مشيرًا إلى أن الحوار هو مبدأ خلقي قبل أن يكون إنسانيًّا أو دينيًّا؛ فالله حاور الشيطان وتحدث مع آدم، عليه السلام.

وأشار وزير الأوقاف السوداني إلى أن التنوع دلالة على قدرة المولى عز وجل، الذي جاء بمثال عظيم وهو التنوع في ألسنة ولغات الدول، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في القدرة على إدارة التنوع.

ولفت مفرح إلى أنه يجب أن نسعى جميعًا إلى القضاء ووجود حائط صد لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والتشدد، والذي يتصدى لذلك هم الدعاة والوعاظ والعلماء من الشباب.

ونوه وزير الأوقاف السوداني بأن دعوة الإسلام حينما يتصدى لها الشباب ستنتصر، مشددًا على ضرورة الاهتمام بقضية المرأة؛ لأنها أكثر من توجد في المنزل مع أبنائها؛ فهي حائط الصد الأول في تعزيز السلام.

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مصراوي Masrawy

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