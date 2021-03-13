بالصور.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أدى عدد من قيادات حزب الوفد وكبار الصحفيين صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد سابقًا وأحد مؤسسيها، من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتُوفي الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 85 عاماً.

وأصيب الطرابيلي بفيروس كورونا المستجد قبل نحو 10 أيام، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.

جدير بالذكر أن عباس الطرابيلي كاتب ومؤرخ مصري من مواليد محافظة دمياط سنة 1936، وعمل رئيسا لتحرير جريدة الوفد 1998، وله العديد من الكتب التاريخية التي تهدف إلى تنوير العقل المصري وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه العريق.

من أهم أعماله "أحياء القاهرة المحروسة"، و"غرائب الأسماء المصرية والعربية"، و"من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق".