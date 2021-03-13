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الأردن: فتح تحقيق في حادث "نقص الأكسجين" بمستشفى السلط

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الأردن: فتح تحقيق في حادث "نقص الأكسجين" بمستشفى السلط الأردن: فتح تحقيق في حادث "نقص الأكسجين" بمستشفى السلط

مصراوي Masrawy

01:20 م السبت 13 مارس 2021

وكالات:

وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وشدد الخصاونة، السبت، على أن التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ، بحسب وكالة أنباء "عمون" الأردنية.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاته بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدد الخصاونة على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

كانت وسائل إعلام أردنية أعلنت في وفت سابق السبت وفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى ، فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل 6 وفيات.

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