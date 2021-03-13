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تشييع جنازة الإعلامية القديرة ملك إسماعيل من التجمع الثالث- صور

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تشييع جنازة الإعلامية القديرة ملك إسماعيل من التجمع الثالث- صور تشييع جنازة الإعلامية القديرة ملك إسماعيل من التجمع الثالث- صور

مصراوي Masrawy

01:00 م السبت 13 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

شيعت، ظهر اليوم، جنازة الإعلامية القديرة ملك إسماعيل، عقب صلاة الظهر، من مسجد السويدى بالتجمع الثالث بشارع الشباب، ثم شُيع الحثمان إلى مثواه الأخير للدفن بمقابر العائلة.

كانت الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، توفيت مساء أمس الجمعة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد المجلس أن فقدت إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي؛ مضيفا أن الفقيدة كان لها العديد من البصمات في التلفزيون المصري.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحلة والأسرة الإعلامية؛ وأن يتقبلها الله مع الصالحين وأن يسكنها فسيح جناته وينزل عليها رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتعد ملك واحدة من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى، حيث تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى، وذلك على مدار أكثر من 30 عاما، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون.

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