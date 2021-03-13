أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاستثمار الفاخر.. تعرَّف على أكثر 8 سلع يفضلها أثرياء العالم

Print
الاستثمار الفاخر.. تعرَّف على أكثر 8 سلع يفضلها أثرياء العالم الاستثمار الفاخر.. تعرَّف على أكثر 8 سلع يفضلها أثرياء العالم
وفق آراء 600 مصرفي خاص ومستشار ثروة ومكاتب عائلية

الاستثمار الفاخر.. تعرَّف على أكثر 8 سلع يفضلها أثرياء العالم

كشف أكثر من 600 مصرفي خاص ومستشار ثروة ومكاتب عائلية لكبار الأثرياء في العالم، عن أفضل 8 استثمارات فاخرة وأكثرها شعبية يفضلها أثرياء العالم.

ووفقاً لمؤشر "نايت فرانك للاستثمارات الفاخرة" فإن شراء السلع الفاخرة والنادرة يعد شغفاً لدى عديد من أثرياء العالم، واستثماراً مهماً.

واحتل "الفن" الفئة الأولى في منطقة جغرافية لدى الأثرياء باستثناء أثرياء آسيا وإفريقيا، حيث جاء في المرتبة الثانية، وقدّرت قيمة السوق العالمية للأعمال الفنية بـ 64 مليار دولار وغالباً ما يتم بيع هذه اللوحات والأعمال الفنية في مزادات عالمية فاخرة عند الحاجة إلى السيولة، أو تحقيق ربح عالٍ فيها، أو للبحث عن سلعة فاخرة أخرى وهو ما يسمى في عالم الأثرياء "الاستثمار الفاخر".

وهنا أكثر 8 سلع فاخرة يفضلها أثرياء العالم:

1- الفن (اللوحات والأعمال الفنية).

2- السيارات الكلاسيكية.

3- الساعات.

4- المجوهرات.

5- الأثاث.

6- الألماس الملوّن.

7- العملات المعدنية.

8- حقائب اليد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية