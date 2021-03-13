أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دبي.. اختبار التنفس السريع للكشف عن "كورونا" في دقيقة واحدة

Print
دبي.. اختبار التنفس السريع للكشف عن "كورونا" في دقيقة واحدة دبي.. اختبار التنفس السريع للكشف عن "كورونا" في دقيقة واحدة
تجربة سريرية على 2500 شخص لتقييم دقته بعد نجاح في سنغافورة

دبي.. اختبار التنفس السريع للكشف عن

تعكف جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وشركة بريثونكس حالياً، على إجراء تجربة سريرية مشتركة على 2500 شخص من المتعاملين مع مركز ند الحمر الصحي التابع لهيئة الصحة بدبي لتقييم دقة اختبار التنفس السريع للكشف عن مرض كوفيد-19 خلال دقيقة واحدة.

وكانت شركة بريثونكس -وهي ناشئة تابعة لجامعة سنغافورة الوطنية – قد قامت بإجراء دراسة تجريبية في جمهورية سنغافورة شملت 180 شخصاً، وقد حققت نتائج تراوحت نسبتها بين 93٪ إلى 95٪ من خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي.

ويتميز هذا الفحص المخبري بالسهولة، فكل ما يحتاجه الشخص هو النفخ في قطعة ذات الاستخدام الواحد، وهي متصلة بنظام أخذ عينات تنفس عالي الدقة؛ حيث يتم جمع النفس من خلال الزفير في الجهاز ليتم تحليل المركب العضوي المتطاير ويولد نتيجة في أقل من دقيقة.

وبحسب البيان الإماراتية أكد الدكتور حسين السمت مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة الصحة بدبي، على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة على تعزيز وتطوير البحث العلمي والابتكار؛ حيث قامت الهيئة بالتعاون مع مجموعة من المعاهد الوطنية والدولية في مجال البحث والابتكار، وخاصة فيما يتعلق بتقنيات الكشف عن مرض كوفيد-19، مشيراً إلى أهمية هذه التقنية التي قد تساهم بشكل كبير في عملية التشخيص السريع للمرضى في مدة لا تتجاوز 60 ثانية لكل مريض، موضحًا أن هذا النوع من التشخيص السريع قد يساهم بشكل كبير في تعزيز الجهود لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال الأستاذ الدكتور فريدي بوييه نائب مدير جامعة سنغافورة الوطنية للابتكار المؤسسي: منذ بداية الجائحة تم اعتماد الاختبارات الجماعية على نطاق واسع كاستراتيجيات رئيسية للصحة العامة للكشف عن المرض وللوقاية منها، ونحن في جامعة سنغافورة الوطنية نفتخر بشركتنا التقنية الناشئة بريثونكس للمضي قدماً في هذا الوقت ولمرونتها لتحويل تقنية اكتشاف السرطان إلى تقنية يمكن استخدامها للكشف عن مرض كوفيد-19، معرباً عن ثقته بهذه التقنية التي ستشكل مصدر قوة للدول التي تتجه نحو إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية