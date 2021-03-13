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الخارجية الأمريكية: معنيّون بشكل كبير بالوضع الإنساني في اليمن

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الخارجية الأمريكية: معنيّون بشكل كبير بالوضع الإنساني في اليمن الخارجية الأمريكية: معنيّون بشكل كبير بالوضع الإنساني في اليمن

مصراوي Masrawy

12:51 م السبت 13 مارس 2021

واشنطن- أ ش أ:

أكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن معنية بشكل كبير بالوضع الإنساني في اليمن وتدعم وصول الغذاء والوقود إلى البلاد، بما في ذلك عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.

واتهم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - وفقا لما أوردته قناة "العربية" ، السبت - الحوثيين بأنهم يقومون بتحويل مسار المساعدات الإنسانية، وعرقلتها في بعض الأحيان خاصة تلك المتعلقة بالوقود.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينغ قال أمس الجمعة إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران، مشيرا إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف العربي في اليمن، معتبرا أن "الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن".

ورفضت ميليشيات الحوثي مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأمريكي لليمن ووصفته بغير المقبول وبأنه مؤامرة، على حد قولها.

وأعلنت الخارجية اليمنية أن ميليشيات الحوثي قابلت المقترح الأمريكي لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة، مشددة على أن الحوثيين يواصلون منع المنظمات الدولية من الوصول لموقع مجزرة المهاجرين الإثيوبيين ، كما أنهم يحاولون تضليل المجتمع الدولي بافتعال أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

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مصراوي Masrawy

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