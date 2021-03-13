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البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي

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البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي

مصراوي Masrawy

11:01 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الآن صلوات قداس سيامة آباء كهنة بيده بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويشارك في القداس لفيف من أساقفة المجمع المقدس، ومجمع رهبان الدير.

وكان قد البابا تواضروس الثاني، صلوات قداسي تقديس زيت الميرون المقدس بمشاركة عدد من أحبار وأساقفة الكنيسة القبطية، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وسبق ذلك ترؤس البابا قداس اليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرلس السادس بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، وكذلك قداس الذكرى السنوية الأولى للأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى الراحل.

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