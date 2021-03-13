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قاضٍ أمريكي يشطب "شياومي" الصينية عن قائمة سوداء من عهد

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قاضٍ أمريكي يشطب "شياومي" الصينية عن قائمة سوداء من عهد ترامب قاضٍ أمريكي يشطب "شياومي" الصينية عن قائمة سوداء من عهد

مصراوي Masrawy

10:57 ص السبت 13 مارس 2021

واشنطن- (أ ف ب):

حكم قاض في واشنطن بشطب شركة شياومي الصينية للهواتف الذكية مؤقتا من قائمة سوداء أدرجتها إدارة الرئيس السابق دونالد عليها، بانتظار أن يبتّ القضاء في جوهر القضية.

ورأى القاضي في القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن وزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين اللذين أدرجا شياومي على القائمة السوداء "لم يثبتا أن مصالح الأمن القومي التي تنطوي عليها القضية داهمة".

وستسحب الشركة من القائمة بصورة مؤقتة ويعلق الحظر المفروض على المستثمرين الأمريكيين على شراء أسهم فيها، كما سيحظر تصنيفها على أنها "شركة عسكرية شيوعية صينية".

وكانت شياومي نددت في التماس قدمته في يناير بقرار "غير صحيح ... حرم الشركة من الإجراءات القانونية وفق الأصول".

وقبل ستة أيام فقط من انتهاء ولاية ترامب، أصدرت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإعلانات استهدفت عددا من الشركات الصينية بينها أيضا منصّة تيك توك الواسعة الشعبية لمقاطع الفيديو، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سنووك).

وشياومي التي تخطت آبل العام الماضي لتصبح ثالث شركة هواتف ذكية في العالم، هي بين تسع شركات صينية مدرجة على هذه القائمة، واتهمتها الإدارة الأمريكية السابقة بالارتباط بالجيش الصيني.

وجاء ذلك القرار بعد أربع سنوات من التوتر الدبلوماسي والتجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن في عهد ترامب.

وأصدر القاضي قراره في وقت صنفت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الجمعة خمس شركات صينية لأجهزة الاتصالات بينها هواوي وزد تي إي على أنها تشكل خطرا على الأمن القومي.

وشكلت هذه الخطوة ضربة لآمال مؤسس ورئيس مجموعة هواوي رين جينغفي الذي دعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير إلى اعتماد "سياسة انفتاح".

وتجد الشركة الصينية العملاقة للاتصالات نفسها منذ بضع سنوات في وسط صراع محتدم في ظل حرب تجارية وتكنولوجية بين القوتين الأوليين في العالم. واستهدفت إدارة ترامب بصورة خاصة هواوي واتهمتها بالتجسس بدون تقديم أدلة تدعم ذلك.

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