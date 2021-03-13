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وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

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وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

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10:49 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:​

تصوير- محمود بكار:

وصل منذ قليل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى حديقة الأورمان استعدادا لافتتاح معرض زهور الربيع في الحديقة بالجيزة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من السفراء، ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية.

ويعد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان من أكبر المعارض النباتية في الشرق الأوسط بـ 223 عارضا على مساحة 189 فدانا.​

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