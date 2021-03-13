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الفيوم الجديدة تستضيف ماراثون لسباق الدراجات لتشجيع الرياضة

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الفيوم الجديدة تستضيف ماراثون لسباق الدراجات لتشجيع الرياضة الفيوم الجديدة تستضيف ماراثون لسباق الدراجات لتشجيع الرياضة

مصراوي Masrawy

10:44 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم استضافة تنظيم ماراثون سباق دراجات على مستوى منطقة الفيوم للدراجات بالمدينة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ولفيف من القيادات الأمنية بمديرية أمن محافظة الفيوم وقسم شرطة مدينة الفيوم الجديدة، لتأمين مسار السباق وتلافي أي عوائق وتشجيع الرياضة.

وأشار رئيس الجهاز، في بيان السبت، إلى أن مسار السباق بدأ من الطريق الدائري الشمالي للمدينة مروراً بقطاع ابني بيتك والإسكان الاجتماعي، وصولا إلى منطقة الامتداد الغربي للمدينة، حيث سلك مسار السباق الطريق الجديد للإسكان الاجتماعي إلى مدخل المدينة والعودة إلى نقطة الانطلاق وتسليم الجوائز للفائزين.

وأضاف رئيس الجهاز، أن السباق يُعد الأول من نوعه على أرض مدينة الفيوم الجديدة، ورغم أنه الأول إلا أن التنظيم ومسار السباق وتنسيق وتجميل المدينة لفت انتباه الحضور ومسئولي منطقة الفيوم للدراجات، حيث توجهوا بالشكر لمسئولي الجهاز آملين أن تستضيف المدينة سباقات أخرى.

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