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الإسكان: تنفيذ 5800 شقة إسكان اجتماعي و"سكن كل المصريين" بمدينة السادات

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الإسكان: تنفيذ 5800 شقة إسكان اجتماعي و"سكن كل المصريين" بمدينة السادات الإسكان: تنفيذ 5800 شقة إسكان اجتماعي و"سكن كل المصريين" بمدينة السادات

مصراوي Masrawy

10:42 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- مصراوي:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومسؤولو جهاز المدينة والمشروعات.

وبدأ المهندس كمال بهجات، والوفد المرافق له، الجولة بتفقد 1740 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بحي الفردوس، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات للوحدات وأعمال تنسيق الموقع والزراعة، بالإضافة إلى ربط العمارات بمرافق المياه والصرف والكهرباء، وبذلك تكون الوحدات جاهزة للتسليم.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، 4060 وحدة سكنية بحي النور، جزء منها ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي، والجزء الآخر ضمن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم تفقد مباني الخدمات الجاري تنفيذها بالحي وتشمل: مدرسة تعليم أساسي، وحدة صحية، سوق تجارية، ملعب ثلاثي، مبنى حضانة، بنسب إنجاز بلغت نحو 85%، حيث أثنى مسؤولو الوزارة على أعمال اللاند سكيب التي يتم تنفيذها ذاتيا بالحي.

وتفقد مسؤولو الوزارة، محطة المعالجة الميكانيكية والتي بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى فيها 95% بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، وسيتم التشغيل الجزئي لها في أقرب وقت.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن تلك المحطة تأتي ضمن منظومة تطوير الصرف الصحي بالمدينة، وذلك بفصل الصرف الصناعي عن الآدمي ومعالجة الصرف الآدمي من خلال محطة المعالجة الميكانيكية لاستخدام المياه المعالجة في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة.

وأشاد المهندس كمال بهجات، بما يتم تنفيذه من مشروعات بالمدينة، مطالبا ببذل مزيد من الجهد من أجل إنجاز كافة المشروعات في التوقيتات المحددة، تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.​

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مصراوي Masrawy

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