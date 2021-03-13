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معزيًا الضحايا.. "عمال " يطالب بسرعة تعويض متضرري حريق مصنع العبور

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معزيًا الضحايا.. "عمال مصر" يطالب بسرعة تعويض متضرري حريق مصنع العبور معزيًا الضحايا.. "عمال " يطالب بسرعة تعويض متضرري حريق مصنع العبور

مصراوي Masrawy

10:40 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال برئاسة جبالي المراغي، بسرعة الإعلان عن نتائج وأسباب الحريق الذي نشب بمصنع سبيد للكيماويات "الملابس الجاهزة" بالعبور بمحافظة القليوبية.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "إن الاتحاد العام ونقاباته العامة ومؤسساته كافة، تتقدم بخالص العزاء إلى أُسر المتوفين، متمنيةً سرعة الشفاء العاجل للمصابين".

ودعا الأمين العام اللهَ أن يتغمد جميع الضحايا في رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، مطالبًا كل المسؤولين المعنيين بضرورة سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون العمل وتعويض المتضررين، وكذلك معاقبة المتسببين في الحادث في حال ثبوت تقاعس أو تقصير؛ حتى لا تتكرر الحادثة مرة أخرى.

كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى التفعيل المستمر لتطبيق كل وسائل السلامة والصحة المهنية في كل المصانع والشركات، والمنشآت الصناعية في كل المواقع، وتوقيع عقوبات رادعة على صاحب العمل الذي لا يلتزم بذلك.

كان حريق هائل قد نشب، الخميس الماضي، في المصنع المذكور، وراح ضحيته حتى الآن 20 حالة وفاة، و24 إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة، وخرج منهم 6 بالفعل بعد تلقي الخدمة الصحية في مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن دمار كامل للمنشأة ومحتوياتها من خامات القماش.

ونتج عن الحريق تدمير جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق، وحدوث دمار كامل لمحتوياته من خامات القماش، وعدد كبير من الوفيات والإصابات، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، للوقوف على ملابساته وتلافي أسبابه مستقبلًا.​

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