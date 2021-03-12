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استمر التفجير أقل من دقيقتين

15 طابقاً و105 وحدة سكنية أصبحا ركاماً في لمحة من الزمن بعد أن نفذت الأجهزة الأمنية المصرية عملية نسف بـ"الديناميت" لعقار سكني بمنطقة الملك فيصل جنوب محافظة الجيزة.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها مشددة للإجراءات مع تأمين المنطقة المحيطة حول العقار، كما أخلت الأجهزة التنفيذية عدة عقارات مجاورة للعقار قبل نسفه عصر اليوم، كذلك أخلت أحد الطرق الرئيسة من المارة والسيارات؛ تحسباً للموجة الانفجارية الارتدادية.

واستمر التفجير أقل من دقيقتين بعد انتهى رجال الحماية المدنية والمفرقعات من زرع "الديناميت"، وتمَّ اختيار الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لبدء العملية التي اكتملت بنجاح.

ما السبب؟

وكان العقار المذكور محل جدل واسع بعد أن نشب فيه حريق هائل قبل نحو شهرين، واستمرت النار تأكل في بنيانه نحو 3 أسابيع متتالية؛ ما تسبب في تأثر أساسات المبنى وتصدعه، وظهور تصدعات وتشققات بالحوائط، وانهيارات في سقف الطابق الأول، وهو ما استلزم إصدار قرار بإزالته، تنفيذاً لتوصية اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وقالت تقارير إعلامية إن العقار الذي بني بين عامي 2015 و2016، وكان يسكنه 10 أسر فقط، كان مخالفاً للسلامة الإنشائية، ولم يحصل على ترخيص للبناء.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب العقار، ويجري التحقيق معه حالياً في الواقعة.