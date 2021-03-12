أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 320 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالبحيرة والدقهلية

Print
ضبط 320 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالبحيرة والدقهلية ضبط 320 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالبحيرة والدقهلية

مصراوي Masrawy

10:33 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (البحيرة، الدقهلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامى وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة .

كما ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت 6 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 5 هواتف محمولة ، 3 طلقات خرطوش ، ماكينة تغليف ، عدد 2 قطعة سلاح أبيض ، ميزان ) بحوزة 5 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم.

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,350,000) إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية