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مكة بمنأى عن الحالة الغبارية "حمراء" مقارنة بمنطقتَيْ الشمال والوسطى

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مكة بمنأى عن الحالة الغبارية "حمراء" مقارنة بمنطقتَيْ الشمال والوسطى مكة بمنأى عن الحالة الغبارية "حمراء" مقارنة بمنطقتَيْ الشمال والوسطى
"الشيخي": رياح تنشط خلال يومَيْ الاثنين والثلاثاء

مكة بمنأى عن الحالة الغبارية

استبعد خبير الطقس صالح الشيخي، أن تطال الحالة الغبارية "حمراء" مكة المكرمة بنفس الكثافة مقارنة بالحالة التي شهدتها اليوم شمال المملكة والوسطى.

وقال "الشيخي": "‏بالنسبة لـ 96 ساعة القادمة، متوقع استمرار العوالق الخفيفة على ‎مكة كمدينة ثم تنشط الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية يومي الاثنين والثلاثاء، مما يتسبب بإثارة الغبار على مدينة مكة ومحيطها القريب".

وأضاف "الغبار المتوقع على المنطقة لا يُقارن بغبار (الحمراء) التي شاهدناها اليوم شمال وعرعر والوسطى وشمالها، ومتوقع أن تكون كثافة الغبار متوسطة قد تصل إلى شبه كثيفة".

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أقرت تسمية الحالة الجوية الغبارية الحالية باسم ‫"حمراء"، والتي تؤثر حالياً على الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية، الرياض، والقصيم، الكويت، الأردن، والعراق، وستؤثر لاحقاً على بقية دول الخليج وجنوب السعودية.حالة الطقس أتربة مثارة غبار الأرصاد مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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