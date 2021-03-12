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تونس: 16 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8 آلاف و329 حالة

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تونس: 16 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8 آلاف و329 حالة تونس: 16 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8 آلاف و329 حالة

مصراوي Masrawy

10:12 م الجمعة 12 مارس 2021

تونس - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، 16 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و329 حالة.
وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 640 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 240 ألفًا و617 حالة.
وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 570 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و774 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 269 حالة، إلى جانب 101 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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