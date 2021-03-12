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استطلاع: 62% من البالغين الأمريكيين يوافقون على سياسة بايدن تجاه كورونا

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استطلاع: 62% من البالغين الأمريكيين يوافقون على سياسة بايدن تجاه كورونا استطلاع: 62% من البالغين الأمريكيين يوافقون على سياسة بايدن تجاه كورونا

مصراوي Masrawy

09:57 م الجمعة 12 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أظهر استطلاع رأي جديد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتمتع بموافقة واسعة بشأن إدارته وطريقة تعامله مع جائحة المستجد (كوفيد-19)، على الرغم من تسجيله نقاطا أقل في فئات أخرى مثل السياسة الاقتصادية والحوكمة الشاملة.

وفي استطلاع أجراه الباحثون ضمن إطار برنامج "بي بي إس نيوز أور"، شمل الاستطلاع 1227 شخصا بالغا من الفترة من 3 إلى 8 مارس، بالاعتماد على مجموعة من التركيبة السكانية في الولايات المتحدة لقياس رأي البلاد حول رئاسة بايدن ومستقبل جائحة فيروس كورونا.. حسبما ذكرت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وافق 62% من البالغين الأمريكيين على تعامل بايدن مع الوباء حتى الآن، على الرغم من أن تقييمات موافقته على تعامله مع الاقتصاد وأدائه كرئيس حتى الآن أقل شعبية، حيث بلغت 46% و49% على التوالي.

ويأتي ذلك بعد توقيع بايدن الأخير على أحدث قانون للاغاثة من فيروس كورونا، أمس الخميس.

وسُئل المستجيبون أيضًا عن شعورهم تجاه الديمقراطيين والجمهوريين في مناصبهم.. بطبيعة الحال، تم تقسيم معدلات الموافقة والرفض إلى حد كبير حسب الخطوط الحزبية، مع رفض المزيد من الديمقراطيين للجمهوريين ورفض الجمهوريين للديمقراطيين في مناصبهم.

وعندما يتعلق الأمر بتلقي جرعة من لقاح من فيروس كورونا، فإن الاختلافات الحزبية تظهر مرة أخرى حيث قال 58% من الديمقراطيين نعم، سيتم تطعيمهم، بينما قال 32% فقط من الجمهوريين نفس الشيء.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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