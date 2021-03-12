أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية والطقس حتى الخميس 18 مارس (بيان رسمي)

Print

مصراوي Masrawy

10:10 م الجمعة 12 مارس 2021

(مصراوي):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها للطقس والظواهر الجوية بداية من السبت 13 مارس الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 18 مارس.

السبت 13 مارس:

دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً والرياح معتدلة على جنوب سيناء.

حار نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الأحد 14 مارس:

مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الاثنين 15 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الثلاثاء 16 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب سيناء.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الأربعاء 17 مارس:

شبورة ماية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

الخميس 18 مارس:

شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وسط سيناء.

159302401_4135025316532132_7615066179094788994_o

اقرأ أيضًا..

- نشاط رياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

- هل تصل موجة الغبار غير المسبوقة من الخليج إلى ؟ الأرصاد تجيب

a3988e6c0b.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية