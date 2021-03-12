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بعد النقود "البوليمر".. مجلس الوزراء يعلق على شائعة إلغاء "العملات الورقية"

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بعد النقود "البوليمر".. مجلس الوزراء يعلق على شائعة إلغاء "العملات الورقية" بعد النقود "البوليمر".. مجلس الوزراء يعلق على شائعة إلغاء "العملات الورقية"

مصراوي Masrawy

10:07 م الجمعة 12 مارس 2021

(مصراوي):

قال مجلس الوزراء، إن عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، نشرت أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مُشددًا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء.

وأشار إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.

وفي السياق ذاته، يبدأ البنك المركزي المصري في طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" منتصف العام الجاري بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية "البوليمر"، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.

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