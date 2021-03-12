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الأمن يكشف حقيقة تورط شرطى فى الاستيلاء على 6 ملايين من المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية

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الأمن يكشف حقيقة تورط شرطى فى الاستيلاء على 6 ملايين من المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية الأمن يكشف حقيقة تورط شرطى فى الاستيلاء على 6 ملايين من المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية

مصراوي Masrawy

09:59 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب ـ علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط شرطي وآخر فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية وتبين أن مرتكبى الواقعة محبوسين ومنتحلى صفة شرطة .

رصدت المتابعة الأمنية ما تم إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية نقلاً عن أحد المواقع متضمناً مجموعة من الوثائق والصور تزعم تورط أحد رجال الشرطة وآخر بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبلغ 6 مليون جنيه خلال عامى 2012، 2013 عبر وسطاء قاموا بإيهام المواطنين بقدرتهم على توفير وحدات سكنية مدعمة لهم بأحد المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية.

و بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله الخبر المشار إليه.

و أمكن تحديد الشخصين الوارد ذكرهما بالخبر وتبين أنهما محبوسان حالياً على ذمة إتهامهم فى العديد من القضايا ، ومعروف عنهما سابقة إنتحالهما الصفة ومنها صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين.

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