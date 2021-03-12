مسئول بـ"السياحة والآثار" يكشف تفاصيل جديدة بشأن حفل "هولوجرام" قصر البارون

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، مفاجأة من العيار الثقيل حول حفل الهولوجرام الذي أعلن إقامته مؤخرًا في قصر البارون للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ في بداية أبريل المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحفل كان مجرد فكرة لم يتم الاتفاق النهائي حولها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتم استكمال التصاريح اللازمة للحفل بعد أو الاتفاق النهائي عليه مع وزارة السياحة والآثار حتى الآن، مبديًا اندهاشه من تسريب الخبر إلى الصحافة.

يشار إلى أن أسرة "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، أصدرت بيانًا إعلاميًا، أعلنت فيه استنكارها التعدي على حقوقهم باعتبارهم ورثة الفنان الراحل، بإعلان حفل تُستخدم فيه تقنية "الهولوجرام" لظهور "حليم" مجسًدا يؤدي عدد من أشهر أغانيه.

الحفل من المقرر إقامته في قصر البارون يوم 2 أبريل المقبل بتقنية الهولوجرام. وينطلق في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر الحفل لمدة ساعة كاملة، ومن المقرر أن يتم خلال الحفل عرض قصة القصر التاريخية، والذي يرصد أسرار البارون إمبان ولأول مرة في تاريخ القصر، وذلك باستخدام تقنية الإسقاط الضوئي المجسم ثلاثي الأبعاد.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل 4 فئات لتذاكر دخول الجمهور، وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 5 آلاف جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 3500 جنيه، والثالثة بمبلغ 2500 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 1500 جنيه مصري.

من ناحية أخرى، قال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، إن هناك عدد من الشركات اعتادت انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمال العندليب الراحل، سواء بالاسم أو الأغاني الخاصة به، دون وجه حق، ودون التواصل مع ورثة الفنان الكبير.

وأضاف "شبانة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن ورثة العندليب علموا بالصدفة عبر المواقع الإخبارية عن طرح تذاكر لحفل بتقنية الهولوجرام يقام بقصر البارون الأثري بمصر الجديدة، يوم 2 أبريل المقبل، دون الحصول على إذن منا أو من جمعية المؤلفين أو من نقابة المهن الموسيقية، ونحن حتى لا نعلم من هى الجهة المنظمة.

وطالب نجل شقيق العندليب الأسمر، نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، بالتدخل لسد الباب أمام الجهات التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية للفنان الكبير مثل العندليب الأسمر، بضرورة عدم إقامة أى حفلات دون الحصول على تصريح من النقابة وتصريح من الورثة.

من ناحيته قال الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، إن حقوق الملكية الفكرية شيىء مقدس في الخارج، لكن الموضوع لدينا "سداح مداح" حتى أن هو نفسه يتم إذاعة أغاني له كل أسبوع دون الرجوع إليه أو الحصول على تصريح منه.

وأضاف "العدل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن إقامة حفل بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، هو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لأنهم لم يحصلوا على على تصريح من الورثة أو الجمعية، مشيرًا إلى أن العائلة صاحب الحق الأول، والجمعية تحصل على جزء من نسب دخل الحفل.

وأوضح الدكتور مدحت العدل، أن القانون الملكية الفكرية ينص أنه لا يمكن إقامة حفل أو إذاعة أعمال أى فنان قبل مرور 50 عامًا على وفاته، ومن بعدها يصبح متاح للجميع، مشددا على أنه النقابات الفنية تأمل فى تعديل تلك المدة فى القانون لتصبح 70 عامًا.