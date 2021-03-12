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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة شددت على الاهتمام بالعمالة بشكل عام وغير المنتظمة بوجه خاص، التي تعتبر الشغل الشاغل لوزارة القوى العاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلام مواطن" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن العمالة غير المنتظمة أصبحت تمثل قطاعًا داخل الوزارة.

وأشاد سعفان بالعامل المصري: "العامل المصري من أروع العمالة على مستوى العالم، العامل في كل دول العالم بيشتغل بالورقة والقلم والحسابات، لكن المصري بيشتغل بالكلمة الحلوة لأنها عنده أغلى من الفلوس".

وعن التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، أشار إلى التنسيق بين الجانبين في توفير برامج عمل متعددة في مجال العمل اللائق؛ لرفع كفاءة أماكن العمل والعامل مع الالتزام بمعايير العمل الدولية.

وذكر أن البرنامج التعاوني بين الوزارة والمنظمة يعتمد على تحقيق الحرية النقابية، ما يعكس اهتمام الدولة بهذه المسألة وإزالة جميع المعوقات أمامها؛ لضمان توفير تنظيم نقابي قوي، مضيفًا أن مؤتمر اليوم الهدف الرئيسي منه استعراض ما تم من نجاحات بين الطرفين خلال العام الماضي.

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