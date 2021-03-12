الداخلية : ضبط متهم أجرى تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 14 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شاب لاتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (حاصل على معهد فنى تجارى – نجل عمه"يعمل بإحدى الدول الأجنبية" ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (14,000,000) أربعة عشر مليون جنيه مصرى .