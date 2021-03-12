أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية : ضبط متهم أجرى تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 14 مليون جنيه

Print
الداخلية : ضبط متهم أجرى تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 14 مليون جنيه الداخلية : ضبط متهم أجرى تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 14 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

09:35 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شاب لاتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (حاصل على معهد فنى تجارى – نجل عمه"يعمل بإحدى الدول الأجنبية" ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (14,000,000) أربعة عشر مليون جنيه مصرى .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية