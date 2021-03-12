واشنطن تكشف عن اتصالات غير مباشرة مع إيران: منخرطون بمحادثات معها

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن الولايات المتحدة "ستمنع إيران من الحصول على السلاح النووي".

وقال سوليفان، حسبما نقلت عنه قناتي العربية والشرق، اليوم الجمعة "نعتقد أننا منخرطون في محادثات مع إيران.. والتواصل الدبلوماسي قائم حاليا مع إيران لكنها ليست بشكل مباشر".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تنتظر رد إيران حول كيفية التقدم في المفاوضات"، مشيرا إلى أن "الأوروبيين يتشاورون مع إيران".

وأشار إلى أن ثمة "إجماعا على منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

والشهر الماضي، أعلن سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن "مصمم على ألا تحصل إيران على سلاح نووي"، معتبراً أن "الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لمنع حصول ذلك".

وقال سوليفان إن طهران لم ترد بعد على عرض الولايات المتحدة للدخول في حوار بوساطة أوروبية، مضيفاً: "لكن إيران هي المعزولة دبلوماسياً الآن - وليس الولايات المتحدة - والكرة في ملعبها الآن".

وأكد أن "بايدن لا يزال مستعداً للتفاوض على العودة للاتفاق النووي مع إيران"، وأنه "مستعد للجلوس والتحدث إلى الإيرانيين بشأن كيفية إعادة فرض قيود صارمة على برنامجهم النووي. هذا العرض ما زال قائماً، لأننا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتناول المسألة".