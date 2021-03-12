حتى لا تتسلل الجماعة الإرهابية للمساجد.. الأوقاف تعلن زيًا موحدًا للواعظات (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، إنه حرصًا على بيان سماحة الإسلام، وعدم وضع المرأة في قوالب محددة حاولت الجماعات المتطرفة والمتشددة حصرها فيها، وفرت الوزارة زيًا موحدًا للواعظات تَبْرزُ من خلاله سماحة الإسلام ويسره.

وأضافت الوزارة اليوم الجمعة، في بيان لها، أن الزي يتسق مع طبيعة عمل الواعظة، وتمييزه لها في مجال العمل الدعوي عن غير المصرح لهن بالعمل الدعوي بالمساجد، حتى لا تتسلل بعض المحسوبات على الجماعات المتطرفة والمتسللة إلى مصليات السيدات باسم الدعوة، دون أن يكن مؤهلات أو مصرحًا لهن بالعمل الدعوي بالمساجد.

وأوضحت الوزارة، أنها حرصت على التزام الفكر والخط الوسطي كعادتها دائمًا، وبالتشاور التام مع الواعظات، واستوحت الوزارة في اختيار شكل الزي مما اعتدن هن على لبسه أصلًا، وأضافت إليه بالتنسيق معهن بعض اللمسات المميزة.