أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

Print
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!! ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

اتسمتْ الدبلوماسیَّة السعودیَّة بأنَّها لا تُظْهر غضبها كثيرًا، لكنَّ المنطق الدبلوماسي یقول: "اتَّقِ الحلیمَ إذا غَضِب"!! إنها السعودیَّة.. تملِكُ زِمام غضبها؛ فملكتْ زِمام أعدائها، وتترُك الغضب یرقدُ خارج الباب.

حینما یغضب الأعداء بأقوالهم فإنَّ غضب السعودیة بأفعالها؛ فهي تتغلَّبُ على غضبها، وهذا انتصار على ألد أعدائها. وعواقب الغضب في نظرتها أشدُّ خُطُورةً من أسبابه، لكِنَّها تحلم وتحلم فتغضب. فالغضب الذي تُشرِقُ علیه الشمس مرتین لا یُحتمل.

عندما یغضب الإنسان السعودي یتحوَّلُ غضبُه لنار، تأتي على كُل شيء. وتلك طبیعةُ الإنسان السعودي، یتلاشى منطقه عندما یثور، لكنَّه صبور حلیم. وتلك طبیعة الإنسان الطیِّب.

غضبُ السعودیَّة إذا حصل یُعمِي، وأقوى الحُكُومات القویَّة في غضبها، لكنها لا تُستثار بالهیِّن من الأمُور، ولا تقع في الأفخاخ السیاسیة، فهي تُبْحِر في خِضَمِّ العواصف السیاسیة، وتُحسِن التصرُّف، وتُؤمن بأنَّ الغضب مِفتاح كُل شر، لكنها تُؤمن –أیضًا- بأنَّ القُوَّةَ مِغلاقٌ لكُل أبواب الشرور.عبدالمحسن الحارثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية