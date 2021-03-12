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كورونا بالعربي: 4622 إصابة بالعراق و2309 بفلسطين و2930 بلبنان و1356 بالكويت

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كورونا بالعربي: 4622 إصابة بالعراق و2309 بفلسطين و2930 بلبنان و1356 بالكويت كورونا بالعربي: 4622 إصابة بالعراق و2309 بفلسطين و2930 بلبنان و1356 بالكويت
فيما سجّلت المغرب 431 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا بالعربي: 4622 إصابة بالعراق و2309 بفلسطين و2930 بلبنان و1356 بالكويت

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4622 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 750264 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13696,فيما تم تسجيل 3397 حالة شفاء جديدة,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 677742 حالة.

فيما سجلت لبنان 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و48 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 411839 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5278 وفاة.

فيما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 وفاة، و2309 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1593 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 168 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى هذا سجلت الكويت اليوم 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 207249 حالة ، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1156 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان: إن عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 195 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14676 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7807، ليبلغ مجموع الفحوص 1893722، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4ر17 %.

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 488181.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8716، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 474938.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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