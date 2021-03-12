أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تؤدي 3 وظائف.. العصا الطبية متعددة الأغراض أحدث اختراعات جامعة المجمعة

Print
قابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال وتتحول لكرسي

تؤدي 3 وظائف.. العصا الطبية متعددة الأغراض أحدث اختراعات جامعة المجمعة

تمكّن فريق بحثي من جامعة المجمعة من الحصول على وثيقة الحماية النهائية لبراءة اختراع من الهيئة للملكية الفكرية والخاصة بنموذج صناعي لعصا طبية متعددة الأغراض تؤدي ثلاث وظائف، وذلك عبر فريق مكون من عدة جهات برئاسة الدكتور رائد البرادعي من ‫جامعة المجمعة.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس الفريق الدكتور البرادعي أن الاختراع عبارة عن عصا قابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال بحيث تتحول إلى كرسي، وبها حامل جوال ومصحف متصل بها تقنيًّا.

وصممت هذه العصا المتعددة الأغراض خصيصًا لتكون بديلًا فعالًا للكرسي المتوافر حاليًّا في الحرمين الشريفين بحيث تستخدم من خلال ثلاث خطوات للمشي أو الجلوس وقت حاجة المستخدم، وهي متصلة بحامل جوال أو حامل مصحف ليتمكن المستخدم من ممارسة أموره الشخصية بواسطة الجوال.

وضم الفريق كلًّا من: رئيس الفريق الدكتور رائد سليم البرادعي من جامعة المجمعة، والبرفيسور محمد الطريقي من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، والدكتور سند السبيعي من جامعة شقراء، والأستاذ أحمد بن زيد غازي العتيبي من جامعة المجمعة، والأستاذ ناصر الطريقي من القطاع الخاص.

وقدم الدكتور البرادعي شكره العميق لرئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن، على دعمه الكبير والمستمر لمنسوبي الجامعة، خصوصًا في مجال الاختراعات والابتكارات بالجامعة، والشكر موصول لوكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة الدكتور أحمد بن علي الرميح.

وبيّن الدكتور البرادعي أن هذا النموذج الصناعي تم إنجازه بالتعاون مع استشاريين وفنيين من عدة قطاعات حكومية وأهلية بالمملكة، ومن ضمنها جامعة شقراء ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية بالتعاون مع مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل.

جامعة المجمعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدين اقتحام قصر معاشيق

السعودية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية وتدين اقتحام قصر معاشيق

السعودية: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

السعودية: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

"عين الصقر" أربكتهم فخرجوا عن صمتهم.. المناورات السعودية في شرق المتوسط تخيف تركيا

"عين الصقر" أربكتهم فخرجوا عن صمتهم.. المناورات السعودية في شرق المتوسط تخيف تركيا

"غريفثس": قلقون من تصعيد الحوثي بالهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية

"غريفثس": قلقون من تصعيد الحوثي بالهجمات الصاروخية والمسيَّرات نحو السعودية

شبكة عيون الإخبارية