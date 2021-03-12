تقرير: إقليمان في إسبانيا يعلقان استخدام لقاح أسترازينيكا

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مصراوي Masrawy

مدريد - (د ب أ):

ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن إقليمي أندلسيا وكاستيلا وليون بالبلاد علقا استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المضاد لفيروس كورونا، دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قالت الصحيفة إن أندلسيا أوقف استخدام كمية من 1200 جرعة.

وأوضح إقليم كاستيلا وليون أنه لم يتم تسجيل أي آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم باللقاح.

كانت وكالة الدواء الأوروبية ذكرت الأربعاء الماضي في بيان أنه بالإشارة إلى المخاوف بشأن بعض الحالات في النمسا، يجرى التحقيق فيها، لكنها لم تجد أي مؤشر على أن اللقاح يتسبب في تجلطات دموية. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتبع توصيات وكالة الدواء الأوروبية.