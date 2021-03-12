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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض، مؤكدة استقرار أسعار الأرز وتوافره في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وأضافت وزارة التموين في بيان لها، أن الأرز التمويني يباع بسعر 8 جنيهات للكيلو في المنافذ التموينية، والمخزون الاستراتيجي منه متوافر بكثرة.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد تعاقدات على الأرز حتى شهر أكتوبر 2021، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين، ويوجد أرصدة كافية من الأرز لدى شركتي الجملة، كما يوجد تعاقدات على الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

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