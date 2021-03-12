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التعاقدات حتى أكتوبر 2021.. "" تكشف حقيقة ارتفاع سعر الأرز على البطاقات التموينية

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التعاقدات حتى أكتوبر 2021.. "التموين" تكشف حقيقة ارتفاع سعر الأرز على البطاقات التموينية التعاقدات حتى أكتوبر 2021.. "" تكشف حقيقة ارتفاع سعر الأرز على البطاقات التموينية

مصراوي Masrawy

08:57 م الجمعة 12 مارس 2021

(مصراوي):

قالت وزارة والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لارتفاع الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض، مؤكدة استقرار أسعار الأرز وتوافره في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وأضافت وزارة التموين في بيان لها، أن الأرز التمويني يباع بسعر 8 جنيهات للكيلو في المنافذ التموينية، والمخزون الاستراتيجي منه متوافر بكثرة.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد تعاقدات على الأرز حتى شهر أكتوبر 2021، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين، ويوجد أرصدة كافية من الأرز لدى شركتي الجملة، كما يوجد تعاقدات على الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

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مصراوي Masrawy

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