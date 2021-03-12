أول تعليق من دار الإفتاء على تطبيق "إحياء صور الموتى"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

علق الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تطبيق إحياء صور الموتى، المتداول حاليا.

وقال عثمان في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن الصور التي يتم استخدامها في التطبيق خاصة بأناس فارقوا الحياة، ولا توجد حرمة في هذا الفعل.

وتساءل أمين الفتوى ما الداعي لهذا؟، متابعا:"أخشى من تطور الأمر فيساء الأدب مع هذه الصور".

وأشار إلى أنه لابد من بيان حرمة خصوصيات هؤلاء الذين أفضوا الى الله، وعدم استغلال الصور بما فيه سخرية أو سوء أدب مع الميت.

وانتشر تطبيق "إحياء الموتى" مؤخرا على متجر التطبيقات، ويتم استخدامه في تحريك الصور الخاصة بأناس فارقوا الحياة، بطريقة تجعلهم يبتسمون ويتلفتون بوجوههم يمينا ويسارا داخل الصور.