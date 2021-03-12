‏المغرب: 4 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4169133 شخصا حتى اليوم .

وذكر بيان للصحة المغربية أن 38527 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ، مضيفا بان 1224959 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

واعلنت وزارة الصحة المغربية الأيام الماضية عن اجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية ، تشمل الطلاب من 16 الى 18 عاما و أيضا المسؤلين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.

و كانت وزارة الصحة المغربية اعلنت عن بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 الى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح.