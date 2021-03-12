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"الصحة": متجاوزًا 130 ألف شخص أمس.. إقبال عالٍ جدًّا على مراكز اللقاح مع بدء المرحلة الثالثة

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"الصحة": متجاوزًا 130 ألف شخص أمس.. إقبال عالٍ جدًّا على مراكز اللقاح مع بدء المرحلة الثالثة "الصحة": متجاوزًا 130 ألف شخص أمس.. إقبال عالٍ جدًّا على مراكز اللقاح مع بدء المرحلة الثالثة

في خطوة لافتة، تؤكد جاهزية وتكامل استعدادات وزارة الصحة، وتجاوب المواطنين والمقيمين مع أهمية الحصول على لقاح كورونا، أعلنت "الصحة" إعطاء أكثر من 130 ألف جرعة تطعيم أمس مسجِّلة بذلك أعلى معدل يومي منذ إطلاق البرنامج الوطني للقاح كورونا.

ويأتي ذلك بعد توسُّع "الصحة" في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة، التي تجاوز عددها 500 مركز، تم دعمها وتجهيزها بمتطلباتها كافة؛ إذ تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيرّا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت الوزارة ‏‫إلى أن معظم مواعيد التطعيم خلال الأيام الـ 14 يومًا القادمة تم حجزها بنسبة عالية جدًّا، تصل إلى 80%،؜ وأن تطبيق صحتي أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز مُقدِّمة اللقاح.

وحثَّت "الصحة" الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة، والتسجيل من خلال ⁧‫تطبيق صحتي‬، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعَّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات -وبالأخص القطاع الخاص- تقدم اللقاح مجانًا إسهامًا منها في البرنامج الوطني، وأن جميع المراكز متاحة في تطبيق صحتي لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة، وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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