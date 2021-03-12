"60 يومًا في المستشفى".. طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

كشف الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، والذي يرقد حاليًا بالمستشفى جراء تأثره بالإصابة بفيروس كورونا منذ شهرين تقريبًا.

وكتب الشناوي عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم: "خبر أسعدني وأثق أنه سيسعدكم.. سيغادر الإعلامي الكبير والصديق العزيز وائل الإبراشي المستشفي الأسبوع المقبل، ويعود لبرنامجه التاسعة مطلع الشهر المقبل".

وتواصل "مصراوي" مع الشناوي لمعرفة تفاصيل الحالة الصحية لـ"الإبراشي"، حيث أكد أن الفيروس تمكن منه في الفترة الماضية بعد دخوله إلى الرئة وتسبب في مشاكل كبيرة بها، ولكنه بدأ منذ يومين، مغادرة غرفة العناية المركزة، حيث يخضع فقط للتنفس على الجهاز بعض ساعات النوم، لكن غير ذلك يتنفس بصورة طبيعية باقي ساعات اليوم دون الحاجة له".

وأضاف الشناوي: "الخطة التي وضعها الأطباء حاليًا، أن يعود إلى البيت كفترة نقاهة بعد أسبوع، ثم يعود للبرنامج مع بدايات شهر أبريل"، مؤكدًا أن حالته الصحية كانت صعبة ولكن الرئة بدأت تستجيب للعلاج بشكل جيد، على أن يعود للشاشة قريبًا إن شاء الله".

وأوضح الشناوي أنه يتابع حالته بشكل مستمر مع أقرب المرافقين له من أسرته بصورة شبه يومية، للاطمئنان على حالته الصحية.