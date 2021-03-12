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نتنياهو : سوينا الخلاف مع الأردن

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نتنياهو : سوينا الخلاف مع الأردن نتنياهو : سوينا الخلاف مع الأردن

جى بي سي نيوز  :- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيزور الإمارات "قريبا جدا"، بعد أن اضطر إلى إلغاء الزيارة المتوقعة اليوم إلى الدولة الخليجية بسبب خلاف مع الأردن.

وصرح نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في القدس اليوم الخميس مع نظيريه التشيكي أندريه بابيش والهنغاري فيكتور أوربان بأن الخلاف مع الأردن الذي نشب على خلفية إلغاء زيارة ولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبد الله إلى المسجد الأقصى أمس تمت تسويته خلال ساعات معدودة.

وقال: "تسوية الاختلاف مع الأردن استغرقت عدة ساعات ونحن نستطيع التحليق.. أنا أستطيع التحليق في سماء الأردن".

وأشار رئيس الإسرائيلية إلى أنه فور تسوية "سوء التفاهم" مع الأردن أجرى اتصالا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، واصفا إياه بأنه "زعيم عظيم".

وتابع: "اتفقنا على ثلاثة أمور: أولا أنني سأقوم بزيارة أخرى قريبا جدا، وثانيا سنعمل على دفع جواز السفر الأخضر بين إسرائيل والإمارات قدما، وثالثا – وهذه هي أخبار هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل – الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل وبوسائل متنوعة مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار".

وأضاف نتنياهو أن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء البروفيسور سيمخون قد بحث الموضوع مع رئيس صندوق الاستثمارات الإماراتي وشرع الطرفان في بحث مشاريع معينة.

وأكد مكتب نتنياهو في وقت سابق من اليوم بأنه اضطر إلى إلغاء زيارته إلى الإمارات مجددا بسبب رفض الأردن مرور طائرته عبر مجاله الجوي.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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