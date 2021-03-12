الانتربول يرفع اسم الاردنية احلام التميمي من قائمة المطلوبين لديه

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جى بي سي نيوز : - فع الانتربول الدولي اسم الأسيرة المحررة المبعدة إلى الأردن أحلام التميمي من قائمة المطلوبين لديه.

وقال زوجها نزار التميمي إنه بعد معركة قانونية استمرت لعام ونصف، أثبتت لجنة الدفاع عن الاسيرة المحررة "أحلام التميمي" ، بطلان النشرة الحمراء الصادرة بحقها من قبل الانتربول الدولي، القاضية بالجلب والاحضار.

وأضاف: بهذا الانتصار القانوني تم، بحمد الله وفضله، رفع اسمها عن قائمة المطلوبين للانتربول.

وتابع: سيظل نضالنا متواصلاً حتى إغلاق ملفها بالكامل، ونجتمع بعد أن طال الفراق وننعم بالحياة الحرة المستقرة المشتهاة.

وفي 2013 أدرجت وزارة القضاء الأمريكية التميمي على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي"، ووجهت لها تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أمريكيين خارج الولايات المتحدة".

واعتقلت التميمي على يد قوات الاحتلال، بعد اتهامها بالمشاركة في تنفيذ عملية تفجير لأحد المطاعم بمدينة القدس المحتلة، قتل فيها 15 شخصا بينهم أمريكيان، وحكم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة في 2001.

وأفرج عن أحلام التميمي ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حماس مع الاحتلال بوساطة مصرية، عام 2011، وعادت إلى عمّان كونها تحمل الجنسية الأردنية.