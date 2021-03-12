الصفدي: ولي العهد الغى زيارته للمسجد الاقصى بسبب خرق اسرائيل ترتيبات الوصول

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جى بي سي نيوز :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ألغى الزيارة التي كان سيقوم بها إلى المسجد الأقصى المبارك أمس لإحياء ليلة الإسراء والمعراج بسبب خرق إسرائيل ترتيبات الوصول إلى الحرم المبارك ومحاولة فرض تعقيدات كانت ستضيق على المقدسيين في هذه الليلة المباركة.

وأضاف الصفدي "كان سموه أراد أن يقوم بزيارة دينية إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، وهي المناسبة ذات المغزى الديني الكبير لكل المسلمين، وكنا اتفقنا مع إسرائيل على ترتيبات لهذه الزيارة، وتفاجأنا في اللحظة الأخيرة أن إسرائيل أرادت أن تفرض ترتيبات جديدة وأن تغير من برنامج الزيارة، مما كان سيضيق على المقدسيين في ليلة هي للصلاة وللعبادة.""ومن هنا" قال الصفدي، "قرر سموه أن لا يسمح بالتضييق على المسلمين في هذه الليلة المباركة وأن لا يعكر صفو هذه الليلة المباركة، وقرر إلغاء الزيارة حفاظا على حق المقدسيين في إحياء هذه المناسبة العطرة بحرية ودون تضييق جديد، ولتراجع إسرائيل عن الترتيبات "التي كنا اتفقنا عليها ولمحاولة فرض ترتيبات جديدة لا يمكن أن نقبلها." وأكد الصفدي في تصريحاته خلال مؤتمر صحافي مع نظرائه وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا في إطار مجموعة ميونخ في باريس، أن "الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك في مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه، هو في القدس المحتلة، وبالتالي لا نقبل بأي تدخل إسرائيلي في شؤونه." وأضاف، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة في إدارة شؤون هذه الأوقاف." وقال الصفدي خلال المؤتمر الصحافي، إن الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل الشامل تواجه تحدي الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام وتتنكر للقاعدة الأساس التي انطلقت منها العملية السلمية وهي قاعدة الأرض مقابل السلام".

وقال الصفدي في على سؤال حول أثر الانتخابات الاسرائيلية على جهود المجموعة إيجاد أفق سياسي للتقدم نحو السلام إن "الانتخابات هي بطبيعتها مرحلة انتقالية لا يتم خلالها اتخاذ قرارات حاسمة، وبالتالي هي تؤثر على قدرتنا على المضي باتجاه استعادة المفاوضات والعمل على تحقيق السلام الشامل.

لكنه، أكد أن "ما يجعل الأمور أسوأ هو أن هناك من يقامر بحق المنطقة وكل شعوبها في العيش بسلام من أجل اعتبارات انتخابية شعبوية، وعبر إجراءات لاشرعية تقوض فرص تحقيق السلام، وعبر استعراضات تكتيكية شعبوية لا تقوض فقط فرص العودة للمفاوضات وتحقيق السلام، ولكن تقوض أيضاً البيئة الإقليمية التي عملنا كلنا على أن نضمن أنها مواتية لتحقيق السلام وتدمر الثقة التي هي ضرورة وأساس لأي خطوة باتجاه حل الصراع وتحقيق السلام".

وقال الصفدي "إننا نجتمع مرة أخرى لنؤكد رسالتنا أننا مستمرون في جهودنا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم".

وزاد الصفدي "ستظل القضية الفلسطينية هي القضية الأساس، والسلام العادل لن يتحقق إلا إذا ما حُلت القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي." وأكد أن "هذا الجهد الذي نقوم به يعكس اهتمام المجتمع الدولي بإيجاد أفق حقيقي للتقدم نحو السلام واستعادة المفاوضات الفاعلة، إضافةً إلى البوادر الإيجابية التي صدرت عن الإدارة الأمريكية الجديدة والتي نؤكد أننا سنتفاعل معها بشكل إيجابي وبشكل منتج".

وقال الصفدي إن "السلام لن يتحقق ما دام هنالك إجراءات لا شرعية إسرائيلية تكرس الاحتلال، وتقوض حل الدولتين..

وشدد الصفدي "في الوقت الذي نعمل فيه من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام، يجب أن نتحرك بفاعلية أيضاً للحد من الخطوات التي تقتل فرص تحقيق هذا السلام وفي مقدمها المستوطنات الإسرائيلية، بناء مستوطنات جديدة، توسعة المستوطنات، مصادرة الأراضي، هدم المنازل، الانتهاكات في القدس وفي الأماكن المقدسة."

وحذر "كل هذه خطوات لا تدفع باتجاه البيئة التي تحقق السلام، على العكس من ذلك تكرس الصراع". وأضاف "أننا نريد السلام وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام وأن الإجراءات التي تقوضه أمر نرفضه جميعاً وسنعمل من أجل وقفها ومن أجل إيجاد الأفق الحقيقي لتحقيق السلام".

وفي رد على سؤال، قال الصفدي "اعتقد وجودنا هنا واستمرار اجتماعاتنا في إطار مجموعة ميونخ يؤكد مركزية حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. " وزاد "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الأمن والاستقرار، والاحتلال والسلام ضدّان لا يمكن أن يجتمعا، وبالتالي زوال الاحتلال على أساس حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام". وحول الوضع في لبنان، أشار الصفدي إلى أننا "نتابع بقلق ما يواجه لبنان الشقيق من صعوبات وتحديات، ونقف بكل إمكاناتنا خلف لبنان من أجل دعمه على تجاوز هذه المرحلة". وأضاف "كان جلالة الملك عبدالله الثاني كلفني بعد التفجير الكارثي زيارة بيروت في رسالة تضامن مع أشقائنا وللتأكيد على أننا نقف معهم ونقدم كل ما نستطيع من أجل التعامل مع هذه الكارثة ومن أجل إيجاد الحل السياسي الكامل لما يواجه لبنان من صعوبات".

وزاد الصفدي "مستمرون في دعم هذه الجهود ونؤكد أنه لا يمكن السماح بانهيار الوضع في لبنان أكثر من ذاك؛ إن انهيار الوضع سيشكل سبباً جديداً كبيراً للاستقرار في المنطقة، ونؤكد على الأمل بأن يستطيع الأشقاء اللبنانيون تشكيل حكومة جديدة تعالج ما يواجه لبنان من أزمات ونحن معه في تحقيق ذلك". وفي ما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا، قال الصفدي "رحبت المملكة بمنح البرلمان الليبي الثقة للحكومة خطوة رئيسة على طريق التوصل لحل سياسي وسنستمر في دعم كل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، حل يحفظ وحدة ليبيا وتماسكها، ويضمن أمنها واستقرارها وأمن جوارها أيضاً، ويؤدي أيضاً إلى خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، ويتيح للأشقاء الليبيين فرصة العودة إلى حياتهم الطبيعية وتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق".

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تنظيم هذا الاجتماع الهام واستمرار العمل الفعال في هذه المجموعة يأتي في إطار دفع عملية السلام والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وذلك على أساس المفاوضات بين الطرفين. وأضاف أن المجموعة ستستمر في العمل الحثيث للتوصل إلى هذا الهدف وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ووفقاً للمفاوضات التي تمت في السابق.

