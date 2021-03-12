أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

63 وفاة و 8300 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

Print
63 وفاة و 8300 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن 63 وفاة و 8300 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (8300) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (4289) في محافظة العاصمة عمّان.

- (999) في محافظة إربد، منها (69) في الرمثا.

- (958) في محافظة الزرقاء.

- (571) في محافظة البلقاء.

- (328) في محافظة الكرك.

- (281) في محافظة مأدبا.

- (222) في محافظة العقبة.

- (163) في محافظة جرش.

- (155) في محافظة المفرق.

- (114) في محافظة عجلون.

- (111) في محافظة معان، منها (11) في البترا.

- (109) في محافظة الطفيلة.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (457,151) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (69,033) حالة.

- سُجّلت (63) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5169) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (446) حالة، فيما غادرت (299) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2431) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1888) بنسبة إشغال (36%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (549) بنسبة إشغال (46%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (292) بنسبة إشغال (27%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3644) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (382,949) حالة.

- تمّ إجراء (54,052) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,053,264) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.36%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص

3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص

"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان

"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان

إسرائيل تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء فقط على حدود لبنان

إسرائيل تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء فقط على حدود لبنان

واشنطن: بشار مسؤول عن عدم تسوية الصراع السوري

واشنطن: بشار مسؤول عن عدم تسوية الصراع السوري

شبكة عيون الإخبارية