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غانتس : الأردن شريك استراتيجي وسلوك نتنياهو يقوض العلاقات معه

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غانتس : الأردن شريك استراتيجي وسلوك نتنياهو يقوض العلاقات معه غانتس : الأردن شريك استراتيجي وسلوك نتنياهو يقوض العلاقات معه

جى بي سي نيوز  :- وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس انتقادات شديدة لرئيس بنيامين نتنياهو، على خلفية اندلاع أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وعمان.

غانتس: الأردن شريك استراتيجي وسلوك نتنياهو يقوض العلاقات معهمكتب نتنياهو يربط تعرقل زيارته إلى الإمارات بإلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي . 
وكتب غانتس على صفحته في "فيسبوك" أن الأردن شريك استراتيجي لإسرائيل وتمثل العلاقات الأمنية والسياسية معه حجر الأساس في مفهوم إسرائيل للأمن القومي.

وشدد على أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة مع عمّان، وتكنّ بالغ الاحترام لحكومة الأردن والملك عبد الله الثاني.

وتابع: "للأسف، ألحق سلوك نتنياهو في السنوات الأخيرة أضرارا شديدة بالعلاقات مع الأردن، ما أسفر عن خسارة دولة إسرائيل أصولا ملموسة في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد".

وشدد غانتس على أنه والمنظومة الأمنية الإسرائيلية بأكملها سيواصل العمل على تعزيز العلاقات مع الأردن على كافة المستويات وإقامة روابط مع جميع دول المنطقة، مع التركيز على المملكة الهاشمية ومصر.

ويأتي هذا البيان على خلفية اندلاع أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وعمان، إذ ألغى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله زيارته إلى المسجد الأقصى أمس بسبب نشوب خلاف مع الجانب الإسرائيلي بشأن الترتيبات الأمنية في الحرم القدسي.

واضطر نتنياهو اليوم إلى إلغاء زيارته إلى الإمارات بسبب رفض الأردن مرور طائرته عبر مجاله الجوي.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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