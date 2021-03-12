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دولة عربية تحذر من تفش خطر لجائحة كورونا

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ونقلت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة العراقية، أن عدم الالتزام والتهاون في تنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية، تشكل خطورة على الموقف الوبائي، الذي يمكن أن يؤدي إلى حالة تفش وبائي خطر يهدد المنظومة الصحية الوطنية. 

© AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTE

وسجل العراق مجموع إصابات بلغ أكثر من 740 ألف إصابة، مقابل حوالي 671 ألف حالة شفاء، بينما بلغت الوفيات 13645 حالة، وذلك مع توجيه اتهامات للحكومة العراقية لعدم التزامها بمحاسبة الجهات التي لا تطبق الإجراءات الوقائية من .

ونقلت القناة العراقية عن لسان عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، قوله:

إن جهات حكومية عالية المستوى لا تلتزم خلال بعض الفعاليات بالإجراءات الوقائية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات المفروضة من قبل ، لكنها تحاسب من يقوم بهذه الأمور داخل المجتمع.

ومن المرتقب أن تصل دفعة من لقاحات كورونا إلى البلاد، خلال اليومين المقبلين، حيث أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها، أن ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية، وأكد قرب وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى العراق تحتوي على 568 ألف جرعة.

وينتظر أن تبلغ الدفعة الثانية 1,1 مليون جرعة، سيتم شحنها في 15 أبريل/نيسان المقبل، على أن تشحن تباعا باقي الجرعات التي استوردها العراق، والبالغة 16 مليون جرعة.

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