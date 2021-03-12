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بالصور.. أنشطة طبية ميدانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين

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بالصور.. أنشطة طبية ميدانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالصور.. أنشطة طبية ميدانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين
تنفذها عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة

بالصور.. أنشطة طبية ميدانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين

نفذ الكادر الطبي لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من الأنشطة الطبية الميدانية ضمن مشروع الرعاية الصحية المنزلية داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، شملت زيارات ميدانية للمرضى من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى الحروق والجروح، حيث يتم متابعتهم بشكل دوري وتقديم العلاج المناسب لهم.
وأظهرت نتائج الكشف الميداني الأولي الحالات الأكثر عوزًا للعلاج والذين يصعب عليهم مراجعة عيادات المركز، ليباشر الفريق الطبي التابع للعيادات على الفور تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهذه الحالات، بما يضمن سلامتهم ويخفف معاناتهم في ظل بيئة اللجوء الصعبة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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