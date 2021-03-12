"المسند": على سكان هذه المناطق البقاء في منازلهم اليوم

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‏"تسميات" تقر تسمية الحالة الغبارية الحالية باسم ‫"حمراء"

حثّ ّأستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، سكان ‫الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية، الرياض، والقصيم، على البقاء في منازلهم اليوم؛ نظرًا لتعرض أجواء ‫السعودية لاضطرابات جوية عنيفة متمثلة في سرعة الرياح وكثافة ‫الغبار.

وكتب "المسند" تغريدة من حسابه بتويتر ، قال فيها: في كل من ‫الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية، الرياض، والقصيم، يفضل البقاء في منازلكم اليوم؛ نظرًا لتعرض أجواء ‫السعودية لاضطرابات جوية عنيفة متمثلة في سرعة الرياح وكثافة ‫الغبار جراء تموضع مركز للضغط الجوي المنخفض والعميق شمال شرق السعودية، وتوغل جبهة هوائية باردة ومثيرة للغبار.

أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" تسمية الحالة الجوية الغبارية الحالية باسم ‫"حمراء"، والتي تؤثر حاليًا على الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية، الرياض، والقصيم، الكويت، الأردن، والعراق، وستؤثر لاحقاً على بقية دول الخليج وجنوب السعودية.حالة الطقس الأرصاد