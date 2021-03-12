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تعلن صادراتها من الأسلحة في 2020

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روسيا تعلن صادراتها من الأسلحة في 2020 تعلن صادراتها من الأسلحة في 2020

مصراوي Masrawy

02:25 م الجمعة 12 مارس 2021

موسكو - أ ش أ

قال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوجايف، إن بلاده صدرت العام الماضي أسلحة بقيمة مماثلة لمؤشرات السنوات القليلة الماضية، مقدرا هذه القيمة بحوالي 15 مليار دولار.

وأضاف شوجايف -في تصريح لقناة ( 24) اليوم الجمعة- "لن أجزم بالأرقام النهائية عن قيمة صادرات أسلحتنا، فيجب تقديم تقرير إلى رئيس الدولة وأعضاء اللجنة المعنية بالتعاون العسكري التقني، وهم أول من يعرف النتائج النهائية".

وتابع: "يمكنني القول إن العام الماضي كان ناجحا بشأن صادرات السلاح الروسية"، مشيرا إلى أن هذه الصادرات في 2020 مماثلة تقريبا للأعوام القليلة السابقة، أي حوالي 15 مليار دولار.

وكشف شوجايف أن هناك 4 أو 5 دول تتفاوض مع روسيا حاليا على شراء منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، وأن 10 بلدان تبحث مع موسكو شراء منظومة الصواريخ المدفعية من نوع "بانتسير-إس1".

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