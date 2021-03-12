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إغلاق كامل في إيطاليا أثناء عطلة عيد الفصح لمنع انتشار كورونا

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إغلاق كامل في إيطاليا أثناء عطلة عيد الفصح لمنع انتشار كورونا إغلاق كامل في إيطاليا أثناء عطلة عيد الفصح لمنع انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

02:23 م الجمعة 12 مارس 2021

روما - أ ش أ
أكد مسؤولون إيطاليون اليوم الجمعة أن البلاد ستخضع للإغلاق في عطلة عيد الفصح، في الوقت الذي تكافح فيه لوقف زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنه سيتم إغلاق المتاجر غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد من 3 أبريل إلى 5 أبريل وأنه لن يسمح للإيطاليين بمغادرة منازلهم إلا للعمل أو لأسباب صحية أو لأسباب طارئة.

وقالت مسودة مرسوم صادر من الحكومة أيضا إنه سيتم تشديد القيود في المناطق "الصفراء" منخفضة المخاطر في البلاد، حيث ستكون الحركة بين المدن محدودة للغاية وسيتم إغلاق المطاعم والحانات.

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